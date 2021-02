dpa startet mit OMS im Podcast-Bereich durch

Vermischtes

Drei Zeitungsverlage sind inzwischen mit Daily-News-Podcasts gestartet.

«Frühnachrichten», «Gude, Südhessen» und «NWZ Nachrichten Podcast», so heißen die Nachrichtenpodcasts des Medienhauses Aachen, Darmstädter Echo und Nordwest-Zeitung. Alle zeichnen sich durch ihre lokale Berichterstattung aus. Eine Ausnahme macht hier die Nordwest-Zeitung, die auch von überregionalem Content der dpa berichtet.Die Besonderheit dabei ist die Plattform Sonarbird, mit der OMS das ganze umgesetzt. Denn diese Plattform ist in der Lage, native Werbeformen - vom Host gesprochen oder als Spot vorproduziert - fest in Podcasts zu integrieren. Zudem kann auch auf ältere Episoden auf Knopfdruck mit aktuellen personalisierte Werbemitteln versehen werden, um für jegliche Marktanforderung gerüstet zu sein."Audio ist für uns ein strategisches Wachstumsfeld. Wir haben im vergangenen Jahr mehrere erfolgversprechende Podcast-Projekte gestartet und arbeiten intensiv daran, diesen Bereich weiter auszubauen. Dabei ist die OMS mit ihren vielen Möglichkeiten ein idealer Partner für die dpa", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. Der OMS-Geschäftsführer Wolfgang Schmitz-Vianden meint dazu: "Wir wollen den Verlagen ermöglichen, mit geringstem Aufwand und möglichst niedrigem Personaleinsatz ein konkurrenzfähiges Produkt anzubieten. Wir möchten hier so schnell wie möglich eine national vermarktbare Reichweite anbieten, denn die Nachfrage aus dem Werbemarkt ist bereits da."