«Temptation Island» startet doch später

Der Start der dritten-Staffel wird verschoben. Das teilte TV Now am Mittwoch mit, obwohl nur wenige Tage zuvor der Start für den 18- Februar angekündigt wurde. „Aus planerischen Gründen“, so die Mitteilung, werde die Flirt-Show nun erst am 25. März beginnen. Moderiert wird das Format von Lola Weippert und nicht mehr wie bisher von Angela Finger-Erben. Sie übernahm die Moderation in den ersten beiden Reihen.„Ich freue mich sehr, Teil von «Temptation Island» zu sein. Für mich war es das erste Format, das ich für TV Now als Moderatorin begleiten durfte und somit natürlich auch total spannend zu sehen und zu erleben“, freute sich Weippert über ihren Auftritt und fügte an: „Als ich die Paare kennenlernte, war mir sehr schnell bewusst: Das wird 'ne wilde Staffel.“ Die Fans können sich also auf etwas gefasst machen.Weiterhin ungeklärt bleibt allerdings, ob die Show auch ihren Weg ins lineare Programm zu RTL finden wird. Zum Trost für die Verschiebung gab es allerdings eine positive Nachricht: Es wurde zudem angekündigt, dass über die dritte Staffel hinaus für die Sendung weitergehen wird. Eine vierte Staffel ist geplant, für die sich Paare und Singles schon jetzt bewerben können.