Silver Pictures: Joel Silver und Dary Katz legen Streit bei

Vermischtes

Der Gründer des Unternehmens ist bereits seit dem Jahr 2019 nicht mehr an Bord.

Der Produzent Joel Silver hat seinen langjährigen Streit mit dem kanadischen Milliardär Daryl Katz offiziell beigelegt, sechs Jahre nachdem die beiden gemeinsam ins Geschäft eingestiegen sind. Silver verließ seine namensgebende Firma, Silver Pictures, im Jahr 2019, aber die beiden Seiten führten weiterhin einen Rechtsstreit vor einem Schiedsgericht.Der Milliardär Katz warf Silver vor, falsche Prognosen abgegeben zu haben. Silver beschuldigte Katz, Drohungen ausgesprochen zu haben. Kürzlich heuerte Silver den ehemaligen Privatdetektiv Anthony Pellicano an, um eine Lösung zu finden. Laut einer Erklärung, die ‚Variety‘ erhalten hat, ist der Streit nun beigelegt. Unter den Bedingungen wird Silver Pictures - im Besitz von Katz - die Rechte an allen bestehenden Projekten und Entwicklungsverträgen erhalten."Die heutige Ankündigung folgt auf die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Beilegung ihrer Streitigkeiten", sagten die Parteien in einer gemeinsamen Erklärung. "Alle bestehenden Projekte und Entwicklungen verbleiben bei Silver Pictures Entertainment. Mr. Silver wird neue Unternehmungen außerhalb des Unternehmens verfolgen. Die Parteien wünschen sich gegenseitig viel Glück und Erfolg für die Zukunft."