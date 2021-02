«Jeopardy!»: Zahlreiche Stars übernehmen das Zepter

US-Fernsehen

Die nächste Runde der «Jeopardy!»-Gastmoderatoren wurden bekannt gegeben.

Nach dem Tod von Alex Trebek standen zunächst zahlreiche Gastmoderatoren wie Katie Couric, Aaron Rodgers, Bill Whitaker und Mayim Bialik vor der Kamera. Nun hat das Produktionsunternehmen eine weitere Reihe von Stars verpflichtet, die das Format eine Zeit lang präsentieren sollen. Die US-Stars werden darüber hinaus auch einen gewissen Beitrag an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden."Wir freuen uns darauf, dass jeder Gastmoderator seine einzigartigen Fähigkeiten in die Show einbringt und dass unsere Kandidaten eine Menge Geld gewinnen, das wir für wohltätige Zwecke spenden können", so Mike Richards, Executive Producer von «Jeopardy!».In den kommenden Wochen steht «Dr. Oz Show»-Moderator Dr. Oz vor der Kamera, der «Anderson Cooper 360»-Star Anderson Cooper wird ebenfalls ein paar Folgen präsentieren. Savannah Guthrie, die das Morgenmagazin «Today» präsentiert, wird zusätzlich das Quiz übernehmen. Außerdem wird der Professor für Neurochirurgie und medizinische CNN-Chefkorrespondent Dr. Sanjay Gupta moderieren.