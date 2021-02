FFA fördert neun Filme und zehn Drehbücher mit insgesamt 3,9 Millionen Euro

Kino-News

Zu den Projekten gehören unter anderem die Fortsetzung der «Känguru-Chroniken» und ein Satirefilm von Michael Bully Herbig.

In der ersten Sitzung des Jahres hat die FFA-Kommission für Produktions- und Drehbuchförderung insgesamt 3,915 Millionen Euro vergeben. Mit rund 3,6 Millionen Euro sollen neun Filme gefördert werden, die restlichen etwa 300.000 Euro sollen in die Entstehung und Fortentwicklung von sieben Drehbüchern und drei Treatments fließen. Die höchsten Beträge von 600.000 Euro erhalten drei Projekt: zum einen, eine Mediensatire von Michael Bully Herbig, die sich dem Skandal um Claas Relotius widmet. Zum zweitenvon Marc-Uwe Kling, die Fortsetzung der, die im vergangenen März kurz vor den Schließungen der deutschen Kinos auf die Leinwand kamen. In der Fortsetzung fungiert Kling erstmals auch als Regisseur. Der dritte Film mit 600.000-Euro-Förderung trägt den Titelund wurde von Anika Decker geschrieben. Sie führt gleichzeitig auch Regie.Weiter große Namen sind, bei dem Sönke Wortmann die Regie übernimmt. Der Film erhielt eine Förderung von einer halben Million Euro und handelt von einem Familientreffen zwei Jahren nach dem Streit um einen Vornamen. Dorothea lädt die Familie Berger/Böttcher in ihr Ferienhaus nach Lanzarote ein. Doch die hat eigentlich ganz anderes zu tun. Es geht um eine heimliche Hochzeit, eine unmögliche Schwangerschaft und komplizierte Erbfolgen – kurz: Um eine Familie, die immer noch Geheimnisse voreinander hat. Die Produktion liegt bei der Constantin Film Produktion GmbH. Die gleiche Förderung erhält auch, eine Wiedemann&Berg-Film-Produktion, in der Justus, Peter und Bob für ein Filmpraktikum nach Transsilvanien reisen. Dort häufen sich allerdings unerklärliche Ereignisse, weshalb die drei Fragezeichen die Ermittlungen aufnehmen, um herauszufinden, was ein seit 50 Jahren verschwundener Junge, ein rätselhafter Untoter und eine mysteriöse Bruderschaft damit zu tun haben.Produktion: Ulysses Filmproduktion GmbHRegie: Sophie RoyDrehbuch: Heidi Foss, Lienne SawatskyFörderung: 270.000 EuroProduktion: One Two Films GmbHRegie: Ali AbbasiDrehbuch: Javad Sharifi, Ali AbbasiFörderung: 240.000 EuroProduktion: CORSO Film- und FernsehproduktionRegie: Arne Birkenstock, Daniel GordonDrehbuch: Arne Birkenstock, Daniel Gordon, Susanne HeinzFörderung: 200.000 EuroProduktion: Heimathafen Film & Media GmbHRegie: Sven HalfarDrehbuch: Sven HalfarFörderung: 100.000 EuroTreatment- oder Drehbuchförderung erhalten der Animationsfilm, die Dokumentarfilmeund, die Komödienund, das Künstlerportraitund der HistorienfilmFortentwickelt werden mit FFA-Förderung die Adaption von Christian Krachts Bestsellervon Jan-Ole Gerster und das Historiendramavon Edgar Reitz.