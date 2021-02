Das Erste verabschiedet «Tierärztin Dr. Mertens» mit der neuen Staffel

TV-News

Am Ende dieser neuen Staffel aber wird sich die sich Dr. Mertens vom Fernsehpublikum verabschieden müssen.



Ein Ende mit einem Happy End? Wie immer bleibt alles anders, denn das Leben im Zoo hält eine Menge an Überraschungen bereit und fordert alle Energie und Aufmerksamkeit von Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) und der Zoodirektorin Dr. Amal Bekele (Dennenesch Zoudé). Privates und Berufliches endlich zusammenzubringen, das hat sich Susanne Mertens mit ihrem Lebenspartner Christoph Lentz (Sven Martinek) zum Ziel gesetzt. Werden es die beiden endlich hinbekommen?"Die Tierärztin aus dem Leipziger Zoo kann man nur mögen: Dr. Mertens ist eine beherzte und kluge Ärztin, die einen der aufregendsten Arbeitsplätze hat: den Leipziger Zoo mit seinen vielen wilden, exotischen Tieren.“, meint Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen und ergänzt: „Diese Mischung aus Abenteuer und Verantwortung haben auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehr geschätzt; über fünf Millionen haben die bisher 78 Folgen im Durchschnitt gesehen. Wenn nun der Abschied bevorsteht, möchte ich es deshalb nicht versäumen, dem gesamten Team vor und hinter der Kamera und ganz besonders der Hauptdarstellerin Elisabeth Lanz zu danken für das Engagement und Herzblut, das sie alle in diese Serie investiert haben."Jana Brandt, Executive Producer und Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm sagt dazu: "Elisabeth Lanz hat es geschafft, ihre Dr. Mertens zur beliebtesten Tierärztin im deutschen Fernsehen zu machen. Das ist eine außerordentliche Leistung. Dank an das fabelhafte Team der Saxonia Media, an alle vor und hinter der Kamera, die diese große Fernsehfamilie über sieben Staffeln und 15 Jahren geprägt haben: Ursela Monn wie Gunter Schoß oder Thorsten Wolf, die von Anfang an dabei waren. 84, bei den Zuschauern äußerst beliebten, Folgen sind eine stolze Bilanz".Ab dem 9. Februar 2021 wird immer dienstags um 20:15 Uhr im Ersten eine Folge von «Tierärztin Dr. Mertens» ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek können sich die Fans schon ab heute, 2. Februar, über die sechs neuen Folgen freuen.