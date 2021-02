Telekom verlängert Medienrechte für die 3. Liga bis 2023

Vermischtes

Magenta-Kunden können nun zwei weitere Jahre alle Spiele und Highlights der 3. Liga weiterhin live und in HD bei MagentaSport schauen.

Die Übertragungsrechte der 3. Liga und der Flyeralarm Frauen-Bundesliga verbleiben bis einschließlich der Saison 2022/23 bei der Telekom. Das Unternehmen nutzt die Option, die ursprünglich bis 2022 laufenden Verträge mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) um eine Saison zu verlängern.Die Telekom überträgt seit der Saison 2017/18 alle 380 Spiele der 3. Liga und die Top-Spiele der Frauen-Bundesliga live bei MagentaSport. In Summe sind das über 800 Stunden Live-Sport sowie Interviews, Analysen und Hintergrund-Berichte, also alles was das Sportherz höher schlagen lässt.Durch dieses Vorgehen vermeldetet die Telekom große Erfolge. Denn die Einschaltquoten in den vergangenen Jahren konnten kontinuierlich gesteigert werden, so sind beispielsweise in der Saison 2019/20 die Zuschauer von neun auf 14 Millionen aufgestockt. Bei den aktuellen Top-Spielen der 3. Liga schauen sogar mittlerweile mehr als 200.000 Fans zu.