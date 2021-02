Dokumentation über US-Immunologen Anthony Fauci in der Mache

US-Fernsehen

Was in Deutschland während der Corona-Pandemie Christian Drosten ist, ist in den USA Anthony Fauci. Nun gibt es eine Dokumentation über den Immunologen.

Vor einem Jahr kannten wohl nur die wenigsten Personen wie Christian Drosten, Hendrik Streeck oder Anthony Fauci. Sie aller wurden durch die Corona-Pandemie mehr oder weniger über Nacht berühmt. Die ersten beiden vor allem hierzulande durch ihre andauernde Medienpräsenz. Fauci geriet in die Schlagzeilen, weil er sich als Gesundheitsexperte öffentlich mit Ex-Präsident Donald Trump anlegte. Nun soll über ihn eine Dokumentation entstehen.Der Film trägt den simplen Titelund soll von den Emmy-Gewinnern John Hoffman () und Janet Tobias () realisiert werden. Produziert wird der Film von Oscar-Preisträger Dan Cogan () und der zweifach Oscar-nominierten Liz Garbus (). National Geographic Documentary Films wird den Film veröffentlichen. Der Film soll „einen seltenen Einblick in die langjährige berufliche Laufbahn und das Privatleben dieses ultimativen Beamten und amerikanischen Helden geben, der nach einem Leben im öffentlichen Dienst vor seiner größten Prüfung stand: einer Pandemie, deren Wildheit in der modernen Geschichte unerreicht ist.”Fauci erlangte bereits vor der Corona-Pandemie eine gewisse Bekanntheit, da er stark an der Bekämpfung des AIDS- und Ebola-Virus beteiligt war. Auch diese Phasen in seiner sieben Präsidenten andauernden Karriere im öffentlichen Dienst soll der Film beleuchten. Dafür werden die ehemaligen Präsidenten George W. Bush und Bill Gates zu Wort kommen. Auch Bono, die ehemalige HHS-Sekretärin Sylvia Burwell, die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, der NIH-Direktor Francis Collins, ehemaliger CDC-Direktor Tom Frieden und verschiedene AIDS-Aktivisten und Organisatoren. Faucis Familie und Freunde werden ebenfalls interviewt."Es gibt nur einen Dr. Fauci, und es ist ein unglaubliches Privileg, seinen Zuschauern auf der ganzen Welt seine inspirierende, lebenslange Suche nach Heilung von Krankheiten und Vorbeugung von Ausbrüchen zu bringen", so Hoffman und Tobias in einer Erklärung. "Dieser Film wird ein beispielloses, intimes Porträt des größten Beamten unserer Nation sein, dessen unermüdliches Streben nach Wahrheit und Hingabe an die Wissenschaft noch nie so wichtig war." Ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht.