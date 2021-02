Impfthema lockt nicht ins Erste - Nur «Hart aber fair» profitiert

Quotennews

Das ZDF setzte dagegen auf Krimi-Ware und holte damit die größte Reichweite des Tages. Für einen neuen Rekord reichte es für «Sarah Kohr» allerdings diesmal nicht.

Das Erste begann den Abend mit einemund informierte über die aktuelle Corona-Lage. Moderatorin Ellen Ehni sprach unter anderem mit Markus Söder vor 3,90 Millionen Wissbegierigen. 0,96 Millionen waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Am Markt waren für den öffentlich-rechtlichen Sender solide 11,6 respektive sehr gute 10,9 Prozent drin. Das Thema Impfen blieb den Zuschauern auch in der Folge treu, denn ab 20:30 warzu sehen. 3,47 Millionen blieben dran, woraus ein Markanteil von 10,4 Prozent resultierte. In der jungen Gruppe wurden 0,77 Millionen und weiterhin gute 8,8 Prozent gemessen.Ab 21:15 Uhr folgte dann Frank Plasberg mitund diskutierte mit Karl-Josef Laumann, Eckart von Hirschhausen, Franz Müntefering, Lisa Federle und Anette Dowideit ebenfalls über die Impfkrise. 3,72 Millionen verfolgten wie Han Steutel aus Berlin zugeschaltet wurde. Davon waren 0,64 Millionen jünger. Der Marktanteil belief sich auf 12,6 Prozent insgesamt und 8,0 Prozent bei den Jungen. Damit erreichte die Sendung ähnliche Marktanteile wie in er Vorwoche, allerdings eine wesentlich höhere Reichweite, da die Sendung diesmal wieder früher im Programm lief. Vor einer Woche startete die Sendung erst um 22:15 Uhr und holte 2,75 Millionen Seher.Das ZDF setzte dagegen wie gewohnt auf Krimi-Ware: Eine neue Ausgabe vonwar zu sehen. Es waren 7,66 Millionen dabei, wie Schauspielerin Lisa Maria Potthoff ermittelte. Mit dieser Reichweite konnte allerdings kein neuer Rekord aufgestellt werden. Diesen stellte «Teufelsmoor» im April 2020 mit 8,47 Millionen auf. Der Marktanteil lag im April bei tollen 24,8 Prozent insgesamt und grandiosen 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Diesmal waren starke 23,1 beziehungsweise gute 7,7 Prozent möglich. In der jungen Zuschauergruppe sahen 0,67 Millionen zu. Ab 22:15 Uhr zeigte der Mainzer Sender statt eines Spielfilms die Miniserieim Montagskino. Die ersten beiden Folgen liefen direkt nacheinander und kamen auf ein 2,78-millionenköpfiges Publikum. Am Markt wurden 15,3 Prozent verbucht. Bei den Jüngeren waren solide 5,8 Prozent und 0,28 Millionen Zuschaue drin.