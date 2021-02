«Sonic the Hedgehog» kommt zu Netflix

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat einen Deal mit Paramount und Sega abgeschlossen.

Die Spiele von SEGA sind schon lange eine Rarität geworden, dennoch ist «Sonic the Hedgehog» vielen Menschen ein Begriff. Netflix arbeitet derzeit an, einer Kinder- und Familienserie, die von Sega of America und WildBrain, im Jahr 2022 weltweit Premiere feiern wird. Die 24-teilige Serie zeigt Sonic in einem Abenteuer, in dem Schicksal eines seltsamen neuen Multiversums in seinen Händen ruht."Sonic ist ein geliebter Charakter und hat einen besonderen Platz in jedermanns Herzen, einschließlich meines eigenen", sagte Dominique Bazay, Netflix' Director of Original Animation, in einem Statement. "Ich habe als Kind viele Stunden mit dem blauen Fleck verbracht und es ist ein Privileg, diesen Charakter, den jeder kennt und liebt, mit Netflix in ein brandneues Abenteuer zu bringen - eines, das eine Generation treuer Fans und brandneue Fans auf der ganzen Welt genießen können."Auch Sega und Paramount machen mit dem Film-Projekt weiter. Der Streifen, der im vergangenen Jahr rund 320 Millionen US-Dollar einspielte, soll einen zweiten Teil erhalten.