funk legt Schwerpunkt auf Leben mit Behinderung

Vermischtes

Ab dem heutigen Montag gibt es bei funk zahlreiche Formate, die das Leben mit einer Behinderung den Zuschauern näherbringt.



Bei dem Content Netzwerk von ARD und ZDF sind ab dem 1. bis zum 7. Februar insgesamt 15 Formate, die sich ganz um das Thema Leben mit Behinderung drehen. All diese Formate sind dann auf Instagram, YouTube und funk.net zu finden. Unter anderem gibt STRG_F mit «Mobbing gegen Menschen mit Behinderung» einen Einblick junger Menschen, die wegen ihrer Behinderung immer mal wieder verspottet werden. Dieses Format ist am 2. Februar um 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanalzu finden.Mit «Gewalt an gehörlosen Frauen» widmet sich der Instagram-Kanaldem Thema, dass Frauen, die gehörlos sind ein erhöhtes Risiko haben, Opfer von Gewalt zu werden. Es wird sich dabei einer Expertin zu Nutze gemacht und explizit aufgezeigt, wie man sich dagegen schützen kann. Die Beiträge von hand.drauf erscheinen vom 1. bis zum 5. Februar auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal. Darüber hinaus gehtauf die gehörlosen zu und behandelt die Problematik, dass es in Deutschland zu wenige Gebärden-Dolmetscher gibt. In dem Format «Fehlende Gebärden-Dolmetscher*innen in Deutschland», welches am 4. Februar auf dem gleichnamigen Instagram Account erscheint, schildern auch drei betroffene Menschen ihre Erfahrungen.Weiter geht es mit dem Thema Barrierefreiheit in der Politik bei. Der YouTube-Kanal zeigt auf, ob Menschen mit Behinderung in der Politik benachteiligt werden und wie man die derzeitige Handicap-Quote im Bundestag von nur 3,3 Prozent ändern kann. Das alles zeigt das Format «Wie barrierefrei ist unsere Politik?» am 4. Februar um 18.00 Uhr auf dem «DIE DA OBEN!»-YouTube-Kanal. Ein anders besonderes Format ist «Wheel-Talk mit TikTok-Star Dominik - Sex, Dating und Fitness», welches das alltägliche Leben von Dominik aufgreift, der eine Zerebralparese hat, also Bewegungsstörungen, die durch eine frühkindliche Hirnschädigung verursacht werden. Dominik ist ehemaliger Fitnesstrainer und Bodybuilder und begeistert mit seinen TikTok-Videos, in denen er mit sämtlichen Vorurteilen und Stereotypen bricht, über 220.000 Menschen. Im funk-Format besucht ihn Moderator Pablo in seiner Heimat und spricht mit ihm über seine Jugend, seine bisherigen Erfahrungen im Dating-Leben und darüber welche Vorurteile ihn am meisten aufregen. Der Beitrag ist dann am 3. Februar um 15.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal vonzu sehen.