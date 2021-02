Endemol Shine Germany: Webvideoprojekt zum Thema Fake News

Vermischtes

Das Projekt wurde im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung produziert und soll für einen kritischen Umgang mit Fake News sensibilisieren.

Die Berliner Unit der Endemol Shine Germany hat im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb ein dreiteiliges Webvideoprojekt umgesetzt, dass jüngere Menschen für einen kritischen Umgang mit Fake News sensibilisieren soll. In den drei Videos erklären die beiden YouTuber El Margo und SelfieSandra, wie Fake News produziert und warum sie verbreitet werden. Entstanden ist eine dreiteilige Webvideoreihe, die eine zusammengehörige Storyline bildet und sich besonders an junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren richtet.„Desinformation ist nicht nur durch die andauernde Corona-Pandemie und die bevorstehenden Wahlen in den Fokus gerückt, sondern spielt in allen gesellschaftlichen Diskursen eine zunehmend wichtigere Rolle. Immer mehr Menschen vertrauen Informationen - insbesondere auf digitalen Plattformen - ohne diese zu hinterfragen. In den letzten Monaten durften wir zunehmend beobachten, wie auch wir als Medienbranche mehr und mehr durch Fake News um Glaubhaftigkeit und Anerkennung im Hintergrund einer globalen Pandemie kämpfen mussten. Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, mit diesem Projekt, seriösen Journalismus zu unterstützen und die Medienkompetenz zu steigern“, erklärte Nika Moro, Head of Educative Campaigning Endemol Shine Germany.Im ersten Video stößt YouTuber El Margo während einer Netzrecherche auf eine Instagram-Seite, die ihn und YouTube-Kollegin SelfieSandra als vermeintliche Corona-Leugner darstellt. Im zweiten Video wird der jungen Zielgruppe anhand einer für das Projekt erstellten Instagram-Seite gezeigt, wie Fake News aussehen, was das Gefährliche an Fake News ist und warum sie verbreitet werden. Das finale Video gibt einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie die Fake News erstellt wurden und woran diese erkannt werden können.„Durch die großartige Expertise, die Nika und ihr Team im Bereich Educative Campaigning mitbringen, konnten wir bereits unterschiedlichste Kampagnen weltweit, kanalübergreifend und effektiv umsetzen, Präventionsarbeit leisten, aufklären - und etwas bewegen. Diese Kernkompetenz erweitert und ergänzt das Portfolio der Endemol Shine Germany“, ergänzte Fabian Tobias, Managing Director Endemol Shine Germany. Zusammen mit nationalen, aber auch internationalen Influencern kreiert das Berliner Endemol-Shine-Team Content zu gesellschaftsrelevanten und politischen Themen wie globale Gesundheit, politische Bildung oder Women Empowerment – immer mit dem Gedanken, die Influencer und deren Communities nachhaltig zu inspirieren und für die Themen zu sensibilisieren. In der Vergangenheit arbeitet die Unit bereits mit der bpb beim Projekt zur Extremismusprävention «Reflect your Past» zusammen.