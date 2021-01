«Zeugnis für Deutschland»: RTL-Show glänzt in der Zielgruppe nicht

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt tat sich das Programm besonders schwer. Dies stellte somit auch eine schwache Vorlage für die darauffolgende Show «Die große Dschungelshow» dar.



Am gestrigen Abend wurde Deutschland bei RTL benotet. In der Showbekam das Land in Fächern wie Umwelt, Bildung, Gesundheit und Nationalmannschaft ein Zeugnis ausgestellt. Dabei wurde auch Bereiche wie Klimaerwärmung, mangelnde Digitalisierung in den Schulen, die Corona-Pandemie und das schlechte Abschneiden der DFB-Elf in der WM 2018 eingegangen. Die Moderatorin Barbara Schöneberger lud Gäste wie Günther Jauch, Jan Hofer und Ilka Bessin ein, die gemeinsam diskutierten und die Noten verteilten.Doch mit nur 1,83 Millionen Zuschauern blieb die Reichweite bei der neuen Show recht gering. Der Sender landete folglich bei einer mauen Sehbeteiligung von 5,8 Prozent. In der Zielgruppe schalteten zumindest 0,88 Millionen Fernsehende ein, doch hier musste man sich gegenüber der Sat.1-Show mit knapp 300.000 weniger Interessenten deutlich geschlagen geben. Somit kam auch hier die Quote nicht über den Senderschnitt hinaus, sondern lag bei passablen 10,8 Prozent.war am Donnerstag vor 2,14 Millionen Fernsehenden beim bislang schwächsten Marktanteil von 9,8 Prozent angelangt. Auch bei den 0,98 Millionen Jüngeren kamen nicht mehr als 16,7 Prozent zustande. Zum Wochenende hin war nur ein leichter Aufschwung auf 2,16 Millionen Zuschauer möglich. Hieraus resultierte eine gute Quote von 10,6 Prozent. Erneut bestand das Publikum der Umworbenen aus 0,98 Millionen Menschen. Dies hatte einen Rückgang auf 16,4 Prozent zur Folge.