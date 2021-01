3satKulturdoku: Klaus Cleber im Gespräch mit Barack Obama

TV-News

Nächstes Wochenende fragt der langjährige USA-Korrespondent den Ex-Präsidenten: «Happy End, Mr. Obama?»

Hinter den USA liegen vier turbulente Jahre während der Präsidentschaft von Donald Trump. Mit Joe Biden bekleidet wieder jemand aus der Demokratischen Partei das höchste Amt in den Vereinigten Staaten von Amerika, die aktuell wohl noch nie so gespalten waren wie derzeit. Höchste Zeit also auf die vergangene Trump-Ära zurückzublicken. Dies tut der langjährige USA-Korrespondent und ZDF-Moderator Claus Kleber mit niemand geringerem als EX-Präsident Barack Obama.Neben den Trump-Jahren soll es aber auch um Allgemeines gehen, etwa wie Obama persönlich auf den amerikanischen Traum blickt. Die beiden sprechen zudem über die USA als ein zerrissenes Land, wie es sich heute darstellt, und Obamas philosophische und literarische Perspektiven. Zu sehen ist das Gespräch im Rahmen der 3satKulturdokuam Samstag, den 6. Februar, um 19.20 Uhr. Bereits am Freitag werden Ausschnitte in der 3sat-Sendunggezeigt. Diesen Sonntag, 31. Januar, berichtet das ZDF über das Interview ab 21.45 Uhr.USA-Kenner Claus Kleber spricht mit Barack Obama über den Zustand der amerikanischen Demokratie in der Post-Trump-Ära, den neuen Präsidenten Joe Biden und dessen Herausforderungen. Kleber bringt aber auch Obamas philosophische und literarische Ambitionen zur Sprache.