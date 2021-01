TV Now Highlights im Februar

Vermischtes

Ein volles Programm mit unter anderem «PEN15», «Charmed» oder «Temptation Island» erwartet die Kunden des Streamingdienstes im kommenden Monat.

TV Now Streaming Highlights im Überblick:

TV Now hat sich nicht lumpen lassen und hat eine breitflächige Streaming-Auswahl für den Februar aufgestellt. Zu den großen Highlights gehören unter anderem die zwei eigenproduzierten Serien des Streamingdienstes: «KBV - Keine besonderen Vorkommnisse» eine Cop-Comedy mit Jürgen Vogel, Serkan Kaya und Annette Frier sowie ein knisternde Erotik-Serie «Even Closer – hautnah». Auch die dritte Staffel der Love-Reality-Show «Temptation Island - Versuchung im Paradies findet im Februar Platz. Darüber hinaus gehen auch «PEN15» und das Remake von «Charmed» in die zweite Runde.Wie weit würden Sie gehen, um das Einzige zu retten, was Sie noch auf der Welt haben? Als Rebecca Winstone (Ashley Judd) erfährt, dass ihr Sohn Michael in Rom entführt wurde, macht sie sich auf die Suche nach ihm. Schnell realisieren die Entführer, dass sie sich mit der falschen Frau angelegt haben, denn Becca öffnet ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit... Ihr Einfallsreichtum, ihr Geschick und ihre Entschlossenheit werden auf die Probe gestellt - doch die Liebe einer Mutter kennt keine Grenzen. Ab dem 1. Februar ist die erste Staffel von «Missing» auf TV Now verfügbar.Ein mysteriöses Ereignis versetzt die gesamte Welt in einen Blackout und macht die Menschheit für 137 Sekunden bewusstlos. In dieser kurzen Zeit erhalten alle einen Blick in ihre eigene nahe Zukunft. Dadurch bricht das absolute Chaos aus, denn keiner weiß, ob sein Schicksal erfüllt oder gar vermieden werden kann. Die beiden vom FBI eingesetzten Spezialagenten Mark Benford (Joseph Fiennes) und Demetri Noh (John Cho) wollen herausfinden, wie das eigentlich passiert ist. Wer oder was steckt hinter dem Phänomen? Die erste Staffel von «Flashforward» ist ab dem 8. Februar auf TV Now zum Abruf bereit.Übernachtungspartys, Herzklopfen, die Scheidung der Eltern, verschwörerische Magie - und das bange Warten auf den ersten Kuss: Für die beiden 13-jährigen, besten Freundinnen Maya (Maya Erskine) und Anna (Anna Konkle) bleibt die Middle School eine Herausforderung. Aber im Kampf um Coolness, gegen ihre Hormone und ihre Eltern bleiben sie ein eingeschworenes Team und lassen nichts unversucht, um sich ins Gespräch zu bringen. Auf TV Now ist der erste Teil der zweiten Staffel von «PEN15» ab 25. Februar abrufbar.«Even Closer – hautnah» - ab 14. Februar«KBV - Keine besonderen Vorkommnisse» - ab 25. Februar«Temptation Island - Versuchung im Paradies» Staffel 3 - ab 18. Februar«Missing» Staffel 1 - ab 1. Februar«Charmed» Reboot, Staffel 2 - ab 1. Februar«Flashforward» - ab 8. Februar«PEN15» Staffel 2 - ab 25. Februar