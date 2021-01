Starttermin für die zehnte «Letzte Spur Berlin»-Staffel bekannt

TV-News

Die zehnte Runde der Krimiserie startet mit zwölf neuen Folgen beim ZDF.



Mit der zehnten Staffel «Letzte Spur Berlin» kommen zu den schon über 100 Episoden nochmal zwölf dazu. Dabei ist wieder Hans-Werner Meyer und Jasmin Tabatabai als Ermittler, die mit ihrem ganz eigenen Stil und immer der Hoffnung eigentlich unerklärliche Fälle zu lösen, um dabei Menschenleben zu retten.Die neue Staffel beginnt damit, dass Oliver Radek (Hans-Werner Meyer), Leiter der Vermisstenstelle, angeschossen wird und im Krankenhaus um sein Leben kämpft. Sein Team bestehend aus Mina Amiri (Jasmin Tabatabai), Lucy Elbe (Josephin Busch) und Alexander von Tal (Aleksandar Radenković), muss ohne Radek seiner Arbeit nachgehen. Mina übernimmt vorübergehend die Leitung, denn mit einem Anführer können wieder spannende und komplizierte Fälle rund um die Suche nach verschwundenen Personen gelöst werden. Die ersten Folgen der zehnten Staffel werden am Freitag, den 12. März, um 21.15 Uhr beim ZDF ausgestrahlt. Im Vorhinein steht diese schon am 5. März über die ZDFmediathek zum Abruf bereit.Die Serie ist ein Hit beim ZDF , denn 2020 vermerkten die 13 Erstsendungen einen Quotendurschnitt von 4,72 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,5 Prozent. Damit wurde die Zuschaueranzahl von 4,11 Millionen Zuschauer und der 14-prozentige Marktanteil im Vorjahr getoppt. Das ZDF möchte diesen Trend auch in der neuen Runde beibehalten und sich an den guten Ergebnissen erfreuen.