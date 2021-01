«The Nevers» bekommt eine neue Showrunnerin

US-Fernsehen

Die HBO-Serie von Joss Whedon mit einer neuen Leitung betraut.

Die kommende HBO-Serie, die von Joss Whedon kreiert wurde, wurde mit Philippa Goslett als neue Showrunnerin und ausführende Produzentin besetzt. Goslett übernimmt die Rolle von Whedon, der bereits im November ausgestiegen war. Er teilte damals mit, dass er „den physischen Herausforderungen, eine so große Show während einer globalen Pandemie zu machen, nicht gewachsen war“.HBO möchte die neue Serie noch im Jahr 2021 launchen. Laut eines Insiders wurde die Produktion der ersten Staffel in Großbritannien unterbrochen. Goslett wird die zweite Hälfte von Staffel eins beaufsichtigen, die sich derzeit in Vorproduktion befindet. Die Produzentin schrieb vor drei Jahren den Spielfilm «Mary Magdalene» , der unter anderem mit Joaquin Phoenix besetzt war.«The Nevers» spielt in den letzten Jahren der Herrschaft von Königin Victoria. London wird von den "Berührten" heimgesucht: Menschen - meist Frauen -, die plötzlich abnorme Fähigkeiten zeigen - manche charmant, manche sehr verstörend.