Hollywood-Pionierin Cicely Tyson ist tot

Köpfe

Die Emmy-Preisträgerin erhielt vor drei Jahren einen Ehren-Oscar.

Die Emmy- und Tony-Preisträgerin Cicely Tyson, die sich in Theater, Film und Fernsehen hervorgetan hat, ist am Donnerstagnachmittag gestorben. Sie wurde 96 Jahre alt. "Ich habe Miss Tysons Karriere über 40 Jahre lang gemanagt, und jedes Jahr war ein Privileg und ein Segen", sagte ihr Manager Larry Thompson in einer Erklärung.Im Jahr 1957 war Tyson in dem Spielfilm «Twelve Angry Men» zu sehen, in dem Sidney-Poitier-Film «Odds Against Tomorrow» kam zwei Jahre später der Durchbruch. Ein überragender Erfolg war der Spielfilm «Sounder», der zahlreiche Oscar-Nominierungen – unter anderem als beste Schauspielerin – einbrachte.Während ihrer gesamten Karriere weigerte sich Tyson, Drogenabhängige, Prostituierte oder Dienstmädchen zu spielen - Rollen, die sie als erniedrigend für schwarze Frauen empfand. Doch wenn sich eine gute Rolle ergab, griff sie mit Hartnäckigkeit zu.