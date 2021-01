Reichweite fast verdoppelt: «Die Bestatterin» läuft deutlich erfolgreicher

Quotennews

Neuer Sendeplatz: Nach zwei Jahren kehrt die Filmreihe ins Erste zurück. «Kroymann» lief am späten Abend wieder einmal schlecht.

Im Sommer 2019 strahlte Das Erste den ersten Film vonaus. „Der Tod zahlt alle Schulden“ erreichte 3,87 Millionen Zuschauer und fuhr 17,2 Prozent Marktanteil ein. Die Wiederholung, die ebenfalls an einem Samstagabend lief, verbuchte Mitte November am späten Abend 3,27 Millionen Zuschauer und 11,8 Prozent. Am Donnerstag setzte die blaue Eins auf den zweiten Film.„Die unbekannte Tote“ stand am gestrigen Abend auf dem Programm. Dieses Mal läuft das Geschäft der Taubenbaums nicht gut, weshalb Lisa (Anna Fischer) häufiger als Physiotherapeutin arbeitet. Wie eine Leiche einer jungen Frau an einer Bushaltestelle gefunden wurde, erreichte 6,03 Millionen Fernsehzuschauer. Artus Maria Matthiessen, Frederik Bott und Christoph Letkowski verzeichneten einen Marktanteil von 18,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,80 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 9,3 Prozent.Eine neue Ausgabe vonerreichte um 23.50 Uhr 0,90 Millionen Zuschauer, die Produktion der bildundtonfabrik erreichte einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Beim jungen Publikum ergatterte Maren Kroymann 0,13 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 4,3 Prozent. Am 10. Dezember 2020 lief die letzte Folge, die auf 0,68 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile waren nicht überzeugend.