«Das große Promibacken» kehrt im Februar zurück

TV-News

Die fünfte Staffel der Backsendung ist wie immer am Mittwoch im Programm. Auch neue Ausgaben «5 Gold Rings» sind angekündigt.

kehrt mit einer neuen Staffel zu Sat.1 zurück und wartet ab dem 17. Februar mit neuen Folgen auf. In sechs Folgen backen Ekaterina Leonova, Pascal Hens, Barbara Wussow, Franziska Knuppe, Moderator Daniel Boschmann, Jürgen Milski, Mirja du Mont und Luca Hänni um die Wette. Können die Kandidaten das backen? „Unter Zeitdruck zu backen, das sind meine Albträume! Aber man muss nach den Sternen greifen, um die Erde zu erreichen - natürlich will ich gewinnen!“, gibt sich Barbara Wussow im Vorfeld kämpferisch.Jede Sendung besteht aus drei Backherausforderungen: In der ersten Folge stellen die Promis ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung müssen Glückskekse hergestellt werden. Das Show-Highlight ist die gebackene "Visitenkarte" der prominenten Hobbybäcker in Form einer Motiv- oder 3D-Torte. Am Ende der Show muss bereits der oder die Erste «Das große Promibacken» verlassen. Als Juroren entscheiden Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs über das Abschneiden der Promis. Die Moderation bleibt auch in der neuen Staffel bei Enie van de Meiklokjes. Die Sendung ist eine Produktion von Tower Productions.Und weil ein Comeback nicht ausreicht, gab Sat.1 gleich ein zweites bekannt. So wirdauf den Vorabend-Slot um 19:00 Uhr zurückkehren. Die Sendung musste kürzlich aufgrund anhaltend schlechter Quoten pausieren. Ab 15. Februar ist dann Steven Gätjen wieder von montags bis Donnerstag zu sehen. Am Freitag bleibt die Doppelfolgemit Ruth Moschner weiter bestehen.