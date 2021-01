Dylan McDermott macht mit Christopher Meloni gemeinsame Sache

US-Fernsehen

Der Schauspieler aus der Serie «The Practice» wird beim neuesten «Law & Order» mitspielen.

Der Star aus «The Practice», Dylan McDermott, wird sich Christopher Meloni anschließen, um eine Hauptrolle in der neuen Drama-Seriezu spielen. Meloni verkörpert wieder seinen Charakter Elliot Stabler, der nach einem verheerenden persönlichen Verlust zum NYPD zurückkehrt, um gegen das organisierte Verbrechen zu kämpfen.Die Details von McDermotts Charakter werden noch unter Verschluss gehalten, allerdings wird er fester Bestandteil der Serie sein. Er war Star der Justizserie «The Practice» und wurde dafür einmal für den Emmy nominiert und sowie dreimal für den Golden Globe, den er einmal gewann. Mit Ryan Murphy arbeitete er an «American Horror Story» und «The Politican». Für seine Rolle in «Hollywood» wurde er ebenfalls für einem Emmy nominiert.«Law & Order: Organized Crime» wurde von Dick Wolf entwickelt, der zusammen mit Ilene Chaiken, Terry Miller, Fred Berner, Arthur W. Forney und Peter Jankowski die Serie produzieren wird. Die Serie wird von Wolf Entertainment und Universal Television produziert.