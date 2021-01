«Shrill» endet mit der dritten Staffel

US-Fernsehen

Die Fernsehserie von Hulu wird nach der nächsten Staffel eingestellt.

Der Disney-Streamingdienst Hulu bestätigte gegenüber dem Fachblatt ‚Variety‘, dass die dritte Staffel vonauch die letzte Season sein wird. Die Comedy-Serie, die auf dem Buch „Shrill: Notes from a Loud Woman“ von Lindy West basiert, stellt Aidy Bryant in die Hauptrolle der Annie. Eine Frau, die ihr Leben ändern will, aber nicht ihren Körper.Im Laufe der ersten beiden Staffeln hat Annie mit einigen Problemen zu kämpfen. Unter anderem legt sie sich mit ihrer Mutter an (Julia Sweeney), gibt ihrem Chef (John Cameron Mitchell) Widerworte und muss sich mit einem Online-Troll (Beck Bennett) auseinandersetzen. Zusätzlich erfährt sie eine romantische Beziehung mit Ryan, verkörpert von Luka Jones.Die Autoren begannen für die dritte und letzte Staffel im März letzten Jahres zu schreiben und die Produktion in Portland, Oregon, wurde unter den COVID-sicheren Richtlinien des Produzenten Warner Bros. umgesetzt. Die Dreharbeiten zu «Shrill» im Herbst hielten Bryant davon ab, in dieser Staffel der NBC-Late-Night-Sketch-Comedy-Serie «Saturday Night Live» aufzutreten.