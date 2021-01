Netflix verlängert «Too Hot to Handle» um zwei Staffeln

US-Fernsehen

Das Reality-Format, das in Deutschland «Finger weg» heißt, bekommt neue Episoden.

Der Streamingdienst Netflix hat vor zirka einem Jahr die erste Staffel der amerikanischen Reality-Serie(«Finger weg») gelauncht. Nun hat das Unternehmen die Staffeln zwei und drei angekündigt, die seit Monaten auf den Turks- und Caicos-Inseln gedreht werden."Das Geheimnis ist gelüftet - wir sind begeistert, «Too Hot to Handle» für zwei neue Staffeln in einem tropischen Paradies zurückzubringen", sagt Brandon Riegg, Netflix' VP of unscripted and documentary series, gegenüber ‚Variety‘. "Netflix-Mitglieder auf der ganzen Welt haben sich in die urkomischen Eskapaden der ersten Staffel verliebt, und jetzt müssen die Fans nicht mehr lange warten, um zu sehen, wie unsere neuen Kandidaten versuchen (und scheitern), Lanas strenge Regeln zu befolgen - mit vielen Wendungen und Überraschungen auf dem Weg."Die erste Staffel wurde in Mexiko gedreht, die neuen Staffeln kommen von abgeschotteten Inseln. Neben der Firma Talkback ist nun auch Fremantle mit ihrer Tochterfirma Thames dabei. Neben «Too Hot to Handle» hatte Netflix zu Beginn der Pandemie auch «The Circle» ► und «Love is blind» gestartet.