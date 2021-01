«Game of Thrones»: Animierte Serie in Arbeit

US-Fernsehen

Der Streamingdienst HBO Max arbeitet an einer weiteren «Game of Thrones»-Serie.

Das WarnerMedia-Angebot HBO Max arbeitet derzeit an einer Animationsserie zu. Bislang gibt es noch keine Informationen, was der Fokus der potenziellen Serie sein würde und keine Autoren oder sonstige Talente sind derzeit mit dem Projekt verbunden. HBO Max wollte sich dazu nicht äußern.Derzeit arbeitet HBO an zwei neuen «Game of Thrones»-Formaten. Zum einen, das auf Fantasy-Novellen von George R. R. Martin basiert. Außerdem soll in einem Jahr das Prequelstarten.Die gesamte WarnerMedia-Familie möchte nicht nur «Game of Thrones» weiter erzählen. In dieser Woche wurde bekannt, dass der Streamingdienst an einer «Harry Potter»-Serie arbeitet. Zudem sind immer wieder Projekte von DC Comics im Gespräch.