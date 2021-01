«Bull»: Fünfte Staffel kommt zu 13th Street

TV-News

Die neue Reihe des juristischen Dramas nahm Bezug auf die Entwicklungen der Corona-Pandemie.

Dr. Jason Bull ist zurück, doch mit ihm auch neue Probleme in New York City. Denn wie im echten Leben hat die Covid-19-Pandemie erheblichen Einfluss auf die Arbeit auf die Figur von Schauspieler Michael Weatherly. Er und seien Kollegen müssen sich an die neuen Maskenregeln im Gerichtssaal gewöhnen, was besonders für den Gerichtspsychologen große Probleme mit sich bringt: Wie kann er die Absichten von Menschen erkennen und ihr Verhalten beeinflussen, wenn sich deren Gesichter hinter Masken verbergen? Die fünfte Staffel vonist ab dem 17. März auf 13th Street zu sehen.Neben den Corona-Anpassungen sorgt unterdessen ein neuer Fall des TAC-Teams für einen schweren Interessenskonflikt, als Benny (gespielt von Freddy Rodríguez) den Kläger und Chunk (gespielt von Christopher Jackson) den Angeklagten im selben Zivilprozess vertreten müssen.Neben Weatherly und Geneva Carr sind auch Freddy Rodríguez, Yara Martinez, Jaime Lee Kirchner, Christopher Jackson und MacKenzie Meehan wieder vor der Kamera zu sehen. Zusammen mit dem US-Fernsehpsychologen Dr. Phil McGraw entwickelte Paul Attanasio die Serie. Als ausführende Produzenten fungierten Glenn Gordon Caron, Jay McGraw, Eric Stoltz, Kati Johnston, Paul Attanasio und Dr. Phil McGraw. Die Anwaltserie wird von CBS in Zusammenarbeit mit Stage 29 Productions produziert. Der internationale Vertrieb liegt bei der ViacomCBS Global Distribution Group.13th Street zeigt die fünfte Staffel ab dem 17. März immer mittwochs um 20:13 Uhr als deutsche TV-Premiere. Bereits ab dem 15. Februar sind die Staffeln eins bis vier auf Abruf verfügbar.