«Monk»-Star Ted Levine als Neuzugang bei «Big Sky»

US-Fernsehen

Ted Levine verstärkt ab sofort den Hauptlast der ABC-Serie.



Zahlreiche Serienfans dürften Ted Levine eher in seiner Rolle als Captain Leland Stottlemeyer aus «Monk» kennen. Er war unter anderem auch als Buffalo Bill in «Das Schweigen der Lämmer». Danach hatte Levine feste Rollen in «The Bridge – America», «On Becoming a God in Central Florida» und zuletzt in dem Historiendrama «The Alienist - Die Einkreisung». Neben Levine hat sich auch Kyle Schmid, bekannt aus «Copper - Justice is brutal» für einen wiederkehrenden Part verpflichtet.«Big Sky» handelt von der Privatdetektivin Cassie Dewell (Kylie Bunbury), die sich mit der ehemaligen Polizistin Jenny Hoyt («Vikings»-Star Katheryn Winnick) verbündet. Gemeinsam suchen sie nach zwei Schwestern, die im abgelegensten Teil Montanas von einem LKW-Fahrer entführt wurden. Cassie und Jenny finden auf ihrer Suche nach zwei Schwestern, die in Montana von einem LKW-Fahrer entführt wurden, heraus, dass jene Mädchen nicht die einzigen zwei waren, die in der Gegend plötzlich weg waren.Ted Levine spielt Horst Kleinsasser, der seit Jahrzehnten sein Ranch-Imperium mit eiserner Hand betreibt. Kyle Schmid verkörpert John Wayne Kleinsasser, der als Zweitgeborener mit seiner Wut auf den Vater zu kämpfen hat und dessen Krankheit nutzt, um seinen eigenen Einfluss auf das Unternehmen zu stärken.Die erste Staffel war so gut bei den Zuschauern angekommen, dass ABC im Dezember die erste Staffel durch weitere sechs Episoden erweitert hat und somit auf insgesamt 16 Folgen kommt. Disney+ wird die Serie ab Dienstag, den 23. Februar, in Deutschland ins Portfolio mitaufnehmen.