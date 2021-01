Gottschalk verliert seine Show  2,52 Millionen Menschen sahen zu

Quotennews

«Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?» holte am Dienstag tolle Zuschauerzahlen.

Ab 16. Februar 2021 ist Moderator Matthias Opdenhövel wieder mit «The Masked Singer» bei ProSieben zu sehen. Doch bevor die Masken-Show wieder Woche für Woche Promis enthüllt, wird «Wetten, dass..?»-Star Thomas Gottschalk erstmals Gastgeber einer ProSieben-Show.erreichte am letzten Dienstag im Januar 2,52 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 8,4 Prozent ein. Die Sendung machte einen deutlichen Quotensprung unter der Leitung von Herbstblond. Für Gottschalk endet das Engagement bei ProSieben, dafür übernimmt Elyas M’Barek den Moderationsposten.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erreichte die Quizshow mit Joachim Winterscheidt, Palina Rojinksi und Elyas M’Barek 1,64 Millionen Zuseher. Mit einem Marktanteil von 19,6 Prozent ist man in Unterföhring sicherlich zufrieden, denn man landete in der Primetime auf Platz eins. Die früheren Ausgaben erreichten 1,87, 1,67 und 1,62 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen bislang 14,2, 13,2 und 11,9 Prozent auf dem Papier. Übrigens: Rojinksi und M’Barek waren zur selben Zeit bei Sat.1 zu sehen. Der Spielfilm «Willkommen bei den Hartmanns» ► erreichte 1,76 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 7,8 Prozent.Ab 22.50 Uhr stand bei ProSieben auf dem Programm. 0,30 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung, die bis 02.20 Uhr andauerte. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich das Format, in dem unter anderem Thorsten Legat auftrat, 9,1 Prozent.