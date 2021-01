Channel 5 gibt Thriller-Serie mit Sally Lindsay in Auftrag

England

Die britische Schauspielerin Sally Lindsay hat ein neues Format namens «The Reluctant Madame Blanc» beim britischen Sender untergebracht.

Im Zentrum des Formats steht Jean White (Lindsay), eine besonders renommierte Antiquitätenhändlerin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Rory betreibt sie ihr Geschäft in Cheshire bei Manchester. Doch ihre Welt gerät aus den Fugen, als sie eines Morgens erfährt, dass Rory in Südfrankreich, wo das Paar immer nach neuen Stücken gesucht hat, ums Leben gekommen ist.Jean muss feststellen, dass mit ihrem Mann auch das gesamte, gemeinsam erwirtschaftete Vermögen verschwunden ist. Der gemeinsame Laden ist mit mehreren Hypotheken belastet, das Inventar verpfändet. Das letzte bisschen Geld auf ihrem Konto geht für Rorys Beerdigung drauf. Allerdings hat sie noch ein Landhaus in der französischen Antiquitäten-Metropole Saint Victoire. Dort beginnt Jean schließlich mit den Nachforschungen, um ganz genau zu erfahren, was eigentlich mit ihrem Mann geschehen ist.Für Channel 5 stand Sally Lindsay zuletzt für «Cold Call» vor der Kamera, der ersten eigenen und erfolgreichen Serienproduktion seit Jahren. Sally Lindsay hat die Drehbücher zur Serie gemeinsam mit der Schauspiel-Kollegin Sue Vincent entwickelt, die ebenfalls eine Rolle in dem Format übernehmen wird.