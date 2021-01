Bild folgt DAZN: Klub-WM-Spiele des FC Bayern frei empfangbar

TV-News

Kommentator Marcel Reif wird dabei sein Comeback am Mikrofon geben.

Lange bestand kaum Interesse am Turnier der FIFA, das aufgrund der Corona-Pandemie von Dezember in den Februar verschoben wurde. Gestern bereits kündigte die Bezahlplattform DAZN an, die Spiele ab dem Halbfinale aus Katar zu übertragen. Dann steigt nämlich auch der amtierende Triple-Sieger FC Bayern München in den Wettbewerb mit ein. Am Dienstag gab dann auch die Axel Springer SE bekannt, sich Übertragungsrechte an dem Miniturnier gesichert zu haben.Demnach überträgt Bild Live die Spiele des FC Bayern München exklusiv für alle frei empfangbar. Das erste Halbfinale am 8. Februar wird dann ab 19 Uhr bei bild.de und sportbild.de im Livestream zu sehen sein. Ein mögliches Finale oder Spiel um Platz drei folgt dann am 11. Februar. Vor dem Anpfiff startet die Übertragung mit einer einstündigen Countdown-Show. Die Partien selbst werden von Bild-Sportchef Matthias Brügelmann und dem langjährigen Sky-Kommentator Marcel Reif kommentiert. Damit gibt Reif nach mehrjähriger Mikrofon-Abstinenz wieder sein Comeback. Zuletzt war er in diversen Experten-Rollen im Fernsehen zu sehen, unter anderem beim Sport1 Im Nachgang an die Klub-WM-Spiele analysiert Bild-Experte und Ex-Bayern-Profi Mehmet Scholl die Partien. „Ich freue mich, dass Marcel Reif sein Deutschland-Comeback als Kommentator gibt. Mehmet Scholl macht als Experte das Dreamteam-Duo zur FIFA Klub-WM perfekt, bei der der FC Bayern den historischen sechsten Titel in einer Saison gewinnen will“, freute sich Brügelmann. Claus Strunz, in der BILD Chefredaktion verantwortlich für Bild Live, ergänze: „Mit den Spielen des FC Bayern München bei der FIFA Klub-WM bieten wir unseren Zuschauern ein herausragendes sportliches Ereignis und entwickeln unser Live-Angebot für Bild mit einem spektakulären Highlight weiter.“