Krimi-Ware bleibt weiter gefragt: «Neben der Spur» holt über acht Millionen

Quotennews

Wenn derzeit ein Krimi läuft, schaltet der Deutsche ein. Diesem Mantra blieben sich die Zuschauer auch an diesem Montag treu und hievten «Schließe deine Augen» auf den ersten Platz.

Der Name war nicht Programm – jedenfalls nicht bei den Quotenergebnissen. Dennhielt das zuletzt so hohe Krimi-Niveau bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Zuletzt gab es Ende April 2020 einen Film aus der «Neben der Spur»-Reihe zu sehen. Damals schalteten 5,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Diesmal wollten 8,07 Millionen Ulrich Noethen als Joe Jessen sehen. So waren statt der guten 17,3 Prozent Marktanteil satte 24,1 Prozent insgesamt möglich. Bei den 14- bis 49-Jährigen saßen 0,96 Millionen vor dem Fernseher, hier lag die Quote bei tollen 10,6 Prozent – einmal mehr grandiose Zahlen für einen ZDF-Krimi.Am Vorabend feierteeinen weiteren Erfolg. Das Krimi-Format konnte zwar nicht ganz an die Ausgabe von vor sieben Tagen anknüpfen doch blieb weiterhin stabil bei über vier Millionen Sehern. Um 18:05 Uhr schalteten 4,23 Millionen das ZDF ein. Somit holte der Mainzer Sender 17,4 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren sahen allerdings nur 0,28 Millionen zu, der Marktanteil belief sich auf ausbaufähige 5,2 Prozent.Um 22:15 Uhr zeigte die öffentlich-rechtliche TV-Stationmit Emily Blunt und Benicio Del Toro. Der Thriller von 2015 behielt noch 2,54 Millionen Zuschauer, wovon 0,40 Millionen jünger waren. Die Einschaltquoten betrugen solide 13,8 beziehungsweise sehr gute 8,0 Prozent. Zuvor informierte das5,69 Millionen Interessierte. Damit markierte man 19,2 Prozent insgesamt und 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.