Trotz schwachem «Undercover Boss»  «Dschungelshow» erholt sich in der Zielgruppe

Quotennews

Der Start der neuen «Undercover Boss»-Staffel ging gehörig daneben, doch der «Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow» machte dies nur bedingt etwas aus. Die Quoten stiegen ab 22:15 Uhr, doch die Reichweite sinkt weiter.

Erstmals seit drei Wochen verzögerte sich das Abendprogramm am Montag nicht aufgrund eines kurzfristig eingeschobenenund so musste eine neue Ausgabe vonohne den zuletzt so guten Primetime-Einstieg auskommen, derin der Zielgruppe zuletzt oberhalb der 14-Prozent-Marke trieb. Zum Auftakt der Staffel, schlüpfte E.On-Chefin Tanja Larisch ins Undercover-Kostüm, um mehr über ihre Mitarbeiter herauszufinden. 2,05 Millionen wollten sich das Versteck-Spiel nicht entgehen lassen. Der Marktanteil belief sich auf mäßige 6,3 Prozent.In der Zielgruppe schalteten 0,87 Millionen ein. Dort holte der Kölner Sender unterdurchschnittliche 9,9 Prozent. Im vergangenen Jahr startete die zwölfte Staffel am 27. Januar mit Aldiana-Boss Stefanie Brandes vor 3,08 Millionen. In der Zielgruppe waren damals starke 16,7 Prozent möglich. Auf «Undercover Boss» folgte die elfte Folgevor weiterhin 2,05 Millionen. Am Sonntag wurden 2,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gezählt.In der Zielgruppe kam die Ersatz-Sendung aus dem Tief von 15,7 Prozent heraus, das am Sonntagabend erreicht wurde. Diesmal standen 18,4 Prozent zu Buche, erneut sahen 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährige zu. Insgesamt erzielte RTL eine Quote von 11,1 Prozent. Gut lief es einmal mehr für, von denen zwei neue Episoden bei RTLZWEI präsentiert wurden. 1,05 und 1,10 Millionen Zuschauer wurden verzeichnet. Die Markanteile lagen bei 3,1 und 3,5 Prozent. In der Zielgruppe verbesserte sich die Sendung gegenüber der Vorwoche von 6,8 bzw. 6,0 Prozent auf 6,4 und 6,9 Prozent.