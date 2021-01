WWE Wrestling: Peacock sichert sich Rechte in den USA

US-Fernsehen

Die WWE und NBCUniversal haben sich auf einen mehrjährigen Deal geeinigt, der Peacock exklusive Streaming-Rechte beschert.

Das NBCUniversal-Streamingangebot Peacock wird schon bald der einzige Platz in den USA sein, bei dem Wrestling-Fans ihren Sport verfolgen können. Die WWE und NBCU haben einen mehrjährigen Deal vereinbart, wonach Peacock exklusive Streaming-Rechte am WWE Network erhält Die bestehenden US-Abonnenten des Wrestling-Dienstes (insgesamt etwa 1,1 Millionen) werden auf Peacock Premium migriert, wo sie weiterhin Zugang zum WWE-Netzwerk erhalten, aber 50% weniger pro Monat zahlen, während sie vollen Zugang auf die Version der Peacock Premium-Stufe mit Werbung erhalten.Peacock nimmt das WWE-Network offiziell am 18. März 2021 ins Programm auf, dann starten über 17.000 Stunden neuer, originaler und on-Demand Inhalte sowohl auf Abruf als auch in einem neuen 24-Stunden-Kanal. Mit ins Programm kommen dann die Großevents wie die «Wrestlemania» oder der «SummerSlam» ohne zusätzliche Gebühren.Für Abonnenten des WWE Networks außerhalb der USA wird sich nichts ändern. Die finanziellen Bedingungen des Peacock-WWE-Netzwerkpakts wurden nicht bekannt gegeben. „Wir fühlen uns großartig in Bezug auf die Finanzen. Andernfalls hätten wir den Deal nicht abgeschlossen“, erklärte Nick Khan, WWE-Präsident und Chief Revenue Officer und fügte an: „Insbesondere die «WrestleMania» – das ist unser Super Bowl – auf Peacock verfügbar zu haben, unterscheidet sich erheblich von anderen Modellen.“