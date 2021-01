Vizekanzler Scholz und Bayerns Ministerpräsident Söder beantworten Fragen

TV-News

Live und zur besten Sendezeit stellen sich die beiden Politiker den Fragen der Zuschauer.

Am Donnerstag könnte das Motto bei ProSieben nicht wie gewohnt „We love to entertain you“, sondern „We love to answer you“ lauten. Denn zu Beginn der Primetime setzt der Unterföhringer Sender auf ein. Dabei gibt zwar nicht ProSieben selbst die Antworten, doch hat Vizekanzler Olaf Scholz und Bayern Ministerpräsident Markus Söder eingeladen, damit sie diesen Part übernehmen.Die Zuschauer sollen Fragen einsenden, die von den beiden Politik-Experten dann beantwortet werden. Ab sofort sammelt der Sender auf seinen Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram und Twitter unter dem Hashtag #ProSiebenLIVE die Fragen des Publikums. Während der Sendung können Zuschauer außerdem live über die eingeblendete Call-in-Nummer ihre Fragen stellen. Scholz und Söder beantworten dann Fragen wie „was bewegt die Menschen nach knapp einem Jahr Pandemie? Was erwarten die Menschen in den nächsten Wochen von unseren Politikern? Welche Sorgen und Hoffnungen haben sie?“ Moderiert wird die Sendung von Stefan Gödde. Claire Oelkers ist als Social-Media-Reportin im Einsatz.„Für unsere Zuschauer ist das «ProSieben LIVE» eine besondere Chance, mit den Entscheidern in unserem Land über das wichtigste Thema unserer Zeit zu sprechen. Respekt an Olaf Scholz und Markus Söder, dass sie sich den Fragen unserer Zuschauer live stellen", erklärte ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann.«ProSieben LIVE – Deutschland fragt zu Corona» ist am Donnerstag, 28. Januar, um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Im Anschluss ab 21:25 Uhr versendet die rote Sieben eine «Schlag den Star»-Wiederholung mit Koch Tim Mälzer gegen Popstar Sasha. Die Show wird dann bis tief in die Nacht andauern und erst gegen 2:20 Uhr zu Ende sein.