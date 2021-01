«Täglich frisch geröstet!»: Knossi begrüßt Evelyn Burdecki und Jan Hofer

TV-News

Die ehemalige Dschungelkönigin und der Ex-Tagesschau-Sprecher werden in den ersten beiden Folgen der neuen Staffel zu sehen sein. Burdecki war in der ersten Staffel schon zu sehen.

Ab dem 26. Januar moderiert Jens "Knossi" Knossalla als fester Host die von RaabTV produzierte Late-Night-Show– auf TV Now und im Free-TV bei RTL . "Stefan Raab hat mich angerufen und dann habe ich erstmal keine Luft bekommen", berichtet Knossi über den Moment, als er von seiner neuen Aufgabe erfahren hat und weiter: "Das ist beruflich gesehen der größte Traum, den ich je hatte."Vor dem neuen Late-Night-König Knossi ist niemand sicher. Gleich in den ersten beiden Live-Folgen warten Talkgäste auf den Moderatoren-Newcomer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während in der ersten Folge Reality-Sternchen und Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki sowie Insektenblogger Adrian Kozakiewicz für einen Plausch vorbeischauen, beehrt in der zweiten Folge Mr. Ex-Tagesschau Jan Hofer Knossi im Studio.Die ersten beiden Folgen von «Täglich frisch geröstet!», werden am 26. und 28. Januar live gesendet und laufen jeweils um 23.15 Uhr direkt im Anschluss an «Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow» bei RTL – TV Now hält die Shows dann anschließend zum Abruf bereit. Ab Februar können die Nutzer die Late-Night-Show immer montags und mittwochs vorab auf TV Now streamen. Bei RTL ist «Täglich frisch geröstet!» jeweils einen Tag später, dienstags und donnerstags um 23:15 Uhr zu sehen.