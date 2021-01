Das ARD-Programm gewinnt den Abend  RTL dominiert die Zielgruppe

Quotennews

Die zwei wohl klaren Sieger des Samstagabends sind, blickt man auf die Gesamtzuschauer, «Unschuldig» im Programm der ARD und «Deutschland sucht den Superstar», nimmt man die Zahlen der Zielgruppe.

Mit ausgezeichneten 6,13 Millionen Gesamtzuschauern ab 3 Jahren verbucht der TV-Krimiim Programm der ARD unangefochten die höchste Reichweite des Tages, lässt man die direkt zuvor laufende «Tagesschau» außenvor, welche fulminante 9,06 Millionen Zuschauer erreichte. Im direkten Vergleich kommt dann nur noch die Bundesliga-Sportschau zuvor beim Ersten an die Zahlen des Krimis ran. Hier schalteten 5,41 Millionen Rezipienten ein.In der Kategorie Zielgruppe, sprich den Zuschauern von 14 bis 49 Jahren setzt sich RTL mit dem Primetime-Programmdie Samstagabend-Krone auf. Mit 1,35 Millionen jüngeren Zuschauern lag man knapp vor der bereits erwähnten Bundesliga-Sportschau, welche 1,1 Millionen Rezipienten verzeichnen konnte sowie ebenfalls knapp vor der Lotto-Ziehung im Ersten, welche 1,34 Millionen werberelevante Zuschauer an Land zog. Auch an dieser Stelle ist die oben genannte Tagesschau aus dem Vergleich herausgelassen, denn diese spielte auch in der Kategorie Zielgruppe mit 2,12 Millionen in einer komplett eigenen Liga.Auf Platz zwei und drei hinter den beiden Tagessiegern müssen sich ProSieben und VOX miteinander messen. Im Programm der Münchner Sieben brachte es «Crazy Rich» ► in der Primetime auf 1,62 Millionen Gesamtzuschauer und der Filmbrachte es bei VOX auf 1,47 Millionen Rezipienten. Beides durchaus starke Ergebnisse, blickt man auf die Konkurrenz im Abendprogramm. Möchte man den Tagessieger der Marktanteile herausfiltern kam man an diesem Samstag nicht am Sportprogramm im ZDF vorbei. Hier erzielte der Massenstart der Frauen im Biathlon gegen 13 Uhr mit 4,26 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von eiskalten sowie uneinholbaren 33,8 Prozent.