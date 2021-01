Comedyshow «Luke Mockridge live» musste sich in Sat.1 geschlagen geben

Quotennews

Immerhin fiel die Quote in der Zielgruppe recht zufriedenstellend aus. Deutlich besser punkteten jedoch ProSieben und RTLZWEI mit ihrem Filmprogramm.



Sat.1 entschied sich am gestrigen Abend für die Ausstrahlung der Comedyshow. Die Wiederholung des Bühnenprogramms überzeugte nicht mehr als 0,87 Millionen Zuschauer. Der Sender kam somit nicht über eine ernüchternde Quote von 2,7 Prozent hinaus. Deutlich besser sah es bei den 0,66 Millionen Umworbenen aus, die sich solide 7,5 Prozent Marktanteil holten. Die Wiederholung vongenerierte noch 0,70 Millionen Fernsehende und schwache 3,4 Prozent. Bei den 0,38 Millionen Jüngern kam eine annehmbare Sehbeteiligung von 6,3 Prozent zustande.Bei ProSieben stand der Abenteuerfilmdeutlich besser da. 1,50 Millionen Zuschauer schalteten ein und bescherten dem Sender einen guten Marktanteil von 5,1 Prozent. Bei den 0,75 Millionen Werberelevanten lag man mit 9,3 Prozent genau im Senderschnitt. Der Actionfilmhob die Quote bei einem Publikum von 0,67 Millionen Menschen auf starke 6,4 Prozent. In der Zielgruppe gelang ebenfalls eine leichte Verbesserung auf 9,5 Prozent Marktanteil.RTLZWEI startete mit dem Mysteryfilmin die Primetime und begeisterte damit 1,05 Millionen Filmfans. Es wurde eine gute Quote von 3,2 Prozent gemessen. Auch die 0,49 Millionen Umworbenen lagen mit 5,5 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt. Ab 22.15 Uhr hielt der Science-Fiction-Thrillernoch 1,01 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm. Dies glich einem ausgezeichneten Marktanteil von 4,8 Prozent. 0,54 Millionen Jüngere sicherten sich eine herausragende Sehbeteiligung von 8,7 Prozent.