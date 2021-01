Sechs Millionen Zuschauern für Bundesligaspiel im ZDF

Quotennews

Am 18. Spieltag besiegte Gladbach den Verein aus Dortmund. Auch das Wintersportprogramm ab dem Vormittag freute sich über starke Quoten.



Das ZDF übertrug in einemdie Partie Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. An diesem 18. Spieltag der 1. Bundesliga unterlag der BVB mit 4:2. Vor dem Spiel sahen sich bereits 4,10 Millionen Fernsehende diean. Dies glich einem guten Marktanteil von 13,5 Prozent. Bei den 0,99 Millionen Jüngeren kam eine sehr starke Sehbeteiligung von 12,0 Prozent zustande.Zum Anpfiff vergrößerte sich die Reichweite auf 6,20 Millionen Menschen. Auch die Quote kletterte somit auf einen hohen Wert von 18,9 Prozent. Noch besser lief es bei den 1,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Hier wurde ein ausgezeichneter Marktanteil von 16,2 Prozent ermittelt. Zuletzt hatte der Sender im Dezember ein Bundesligaspiel übertragen. Für die Partie Union Berlin gegen Dortmund war das Ergebnis mit 16,5 sowie 13,8 Prozent damals schwächer ausgefallen. Die Dokuhielt im Anschluss nur noch 1,38 Millionen Interessenten auf dem Sender, was mageren 6,3 Prozent Marktanteil entsprach. Besser standen die 0,34 Millionen Jüngeren mit soliden 5,3 Prozent da.Auch ab dem Vormittag ging es im Zweiten bereits sportlich zu. Um 11.30 Uhr verfolgten 1,45 Millionen Sportfans die Abfahrt der Herren. Der Sender generierte einen guten Markanteil von 16,9 Prozent. Mit einer Quote von 7,9 Prozent bei den 0,14 Millionen jüngeren Zuschauern durfte das ZDF sich ebenfalls zufriedengeben. Besonders gefragt war das Einzel der Herren beim Biathlon in Antholz. Hierfür vergrößerte sich das Publikum auf 3,36 Millionen Menschen und die Sehbeteiligung erhöhte sich auf hervorragende 27,5 Prozent. Sehr hohe 12,4 Prozent waren auch bei den 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen ein starkes Ergebnis.