TV Now: Dritte Staffel «Temptation Island» startet demnächst

Vermischtes

Die dritte Staffel wartet gleich mit zwölf neuen Episoden auf. Auch die Moderatorin ist neu.

Neu an Bord sind nicht nur vier (noch) verliebte Paare, die sich auf das Beziehungsexperiment mit 24 verführerischen Singles des anderen Geschlechts einlassen, sondern auch Moderatorin Lola Weippert. "Ich freue mich sehr, Teil von «Temptation Island» zu sein. Für mich war es das erste Format, das ich für TV Now als Moderatorin begleiten durfte und somit natürlich auch total spannend zu sehen und zu erleben. Liebe ist ein allgegenwärtiges Thema, welches jeden von uns betrifft und so unglaublich viele verschiedene Formen und Facetten hat, da kann es ja gar nicht langweilig werden. Als ich die Paare kennenlernte, war mir sehr schnell bewusst: Das wird 'ne wilde Staffel.", meinte Weippert.Wild ist schon der Start, wenn die Paare in lockerer Atmosphäre die zwölf heißblütigen Single-Frauen und -Männer kennenlernen. Vor den Augen der Partner müssen aus den Singles die ganz persönlichen Favoriten gewählt werden. Und ab jetzt wird getestet, wie ernst man die Beziehung meint. Wählt der Partner einen Single, der ihm gefällt oder lieber einen, der ihm oder ihr nicht gefährlich werden kann? Denn mit dem gewählten neuen Partner verbringen die "frisch getrennten" direkt die erste Nacht, gemeinsam in einem Zimmer!Welche Paare überstehen den Treuetest und werden nach zwei Wochen auf Temptation Island weiterhin gemeinsam durchs Leben gehen? Antworten auf diese Fragen gibt es ab dem 18. Februar, denn von da an steht wöchentlich eine von zwölf neuen Folgen auf TV Now zum Abruf bereit. Eine lineare Ausstrahlung bei RTL ist vorerst nicht geplant.