Sky Ticket präsentiert die zweite «Euphoria»-Sonder-Episode

TV-News

Die zweite Sonder-Episode der HBO-Serie «Euphoria» kommt ebenfalls nach Deutschland.



«Euphoria Special - Episode 2: F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob» ist nur wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung ab dem 23. Januar in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket im Stream verfügbar. Parallel steht die Episode für Abonnenten über Sky Q auf Abruf bereit.In einer Therapie-Stunde mit ihrer Psychologin lässt Jules (Hunter Schafer) das vergangene Jahr Revue passieren und reflektiert vor allem ihre gemeinsame Zeit mit Rue (Zendaya), die sie alleine am Bahnhof zurückließ. Die zweite Sonder-Episode «F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob» stammt ebenfalls aus der Feder von Sam Levinson, der darüber hinaus auch Regie führte. Hauptdarstellerin Hunter Schafer schrieb ebenfalls am Drehbuch mit fungierte als co-ausführende Produzentin.Die beiden Sonder-Episoden werden wahlweise im Original und auf Deutsch am 7. März ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sein sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung stehen. Staffel eins steht ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.