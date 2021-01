Jonas Dassler: Ich würde mit Honka ein Bier trinken

Interview

von Markus Tschiedert 30. Januar 2021, 11:58 Uhr

Der 22-jährige Schauspieler mimte die Hauptrolle in Fatik Akins «Der goldene Handschuh». Zur Vorbereitung las er unter anderem das Buch von Heinz Strunk.

Gerade mal 22 Jahre alt war Jonas Dassler, als er in Fatih Akins Thriller «Der goldene Handschuh» (verfügbar u.a. bei Amazon Prime , Sky, iTunes, Google Play, Chili) Fritz Honka (†63) verkörperte, einen Mann aus dem Hamburger Trinkermilieu der Siebzigerjahre, der mehrere Frauen ermordete und zerstückelte. Gewiss die bisher schwierigste Rolle des Jungstars aus Remscheid, der zuvor schon durch Filme wie «Das schweigende Klassenzimmer» und «LOMO» die Aufmerksamkeit auf sich zog. Doch wie hat es der heute in Berlin lebende Schauspieler geschafft, sich in die kranke Psyche eines Killers hineinzubegeben? Damit nicht genug, musste er auch noch Nacktszenen mit über 40 Jahren älteren Frauen spielen. Nicht ganz normal für einen jungen Mann, oder?Das war eine sehr komplexe Vorbereitung auf allen Ebenen, weil es klar war, dass es diese Maske und diese Altersspanne geben würde. Dann gibt es den Roman von Heinz Strunk über einen Menschen, den es tatsächlich gab. Man war also mit sehr viel auf einmal konfrontiert und das musste ich erst mal ordnen.Als erstes habe ich das Buch gelesen, das von Heinz sehr gut recherchiert war. Er kam an Materialien, die bisher noch gar nicht veröffentlicht wurden. Dann habe ich versucht, mich in diese krankhafte Psychologie eines Serienmörders zu belesen. Irgendwann musste ich das zusammenrütteln und zu einer eigenen Interpretation dieses Menschen kommen.Ich spiele eine reale Figur, und als ich in Hamburg war, hieß es oft: ‚Ich kannte Honka auch, er hat bei mir um die Ecke gewohnt’ oder ‚Ich habe ihm die Haare geschnitten und er ist immer so gegangen und hat so gesprochen.’ Irgendwann musste ich mich davon aber befreien, um die Figur für mich selber finden zu können.Tatsächlich als ich diese Maske hatte sowie das Kostüm, die Zähne und den Dialekt. Dinge von außen, die aber das Innere ganz stark beeinflusst haben.Wir haben sehr lange getestet. Im ersten Casting war noch die Überlegung mir man meine echte Nase zu deformieren. Ich stopfte mir einen Gummipfropfen in die Nase mit der Folge, dass der mir in die Nebenhöhle gerutscht ist. Da musste ich sofort zum HNO-Arzt.Dann haben sich drei unheimlich tolle Maskenbildner der Sache angenommen, die Nase zu präparieren. Das hat dann jeden Morgen vor Drehbeginn drei Stunden gedauert bis ich fertig war.Ehrlich gesagt war die Vorbereitungszeit viel schwieriger für mich, weil ich mir selber Grenzen setzen musste: Wann höre ich auf über die Rolle nachzudenken? Mir fiel es schwer, die Tür zuzumachen und nicht mehr darüber nachzudenken. Das war ein Prozess, den ich lernen musste. Beim Drehen war es dann viel einfacher für mich. Dabei half mir die Maske, sobald sie runter war, war ich wieder raus aus der Rolle.Wir hatten eine psychologische Betreuung am Set. Das war gut einfach zu wissen, dass es die Möglichkeit gab, mit jemanden zu sprechen. Aber ehrlich gesagt war es die Arbeit mit Fatih Akin, die half, eine kritische Distanz dazu zu schaffen. Über die Wirkung haben wir direkt am Set gesprochen. Er hat auch immer darauf geachtet, dass es immer ein Spiel bleibt.Ja, am Set ist es eine Szene mit Schauspielern die sich darauf vorbereitet haben und sich sozusagen hineinbegeben. Eine Gewalt- oder Vergewaltigungsszene zu drehen funktioniert nur auf einer Spielerebene. Alle lassen sich in dem Moment darauf ein und vertrauen einander. Nur deshalb konnten wir solche Szenen miteinander spielen. Letztlich war es eine Choreographie. Man spielt die Gewalt äußerlich, hat aber immer die schützende Hand auf dem Hinterkopf seines Partners. Das war für mich essentiell.Das sind unsere Körper, die da zusammenspielen und das hat auch noch mal mit dem Vertrauen unter uns Spielern zu tun. Fatih hatte uns einen Rahmen gegeben, bei dem kein Druck bestand, und auch wenn es im Drehbuch stand wurde immer diskutiert wie wir das filmen und was ist zu sehen. Es ist ein Film über sexuelle Gewalt und sexuelle Frustration, damit waren Sex und Körper Teil davon.Trotz seiner kranken Psyche, die ihm zum Monster machte war mir klar, dass er ein Mensch war. Einer von gleicher Spezies und irgendetwas scheint in uns drin zu sein, dass das möglich ist so zu werden. Honka war jemand, der durch Krieg und familiäre Umstände in zerrüttete Zustände geriet. Er versuchte sein Leben in normale Bahnen zu lenken.Das ist natürlich so ein cooles Statement (lacht), aber tatsächlich würde ich das. Denn ich muss alle meine Figuren, die ich spiele, auch irgendwie lieben. Ja, ich würde mit Honka ein Bier trinken und ihm sagen: ‚Hör auf, lass’ den Scheiß.’Wenn ich merke, ich bewege Leute mit meiner Arbeit, macht mich das sehr glücklich. Es geht mir nicht um Erfolg, denn der ist vergänglich und Preise sind wie es Juliette Binoche auf der Eröffnung so schön sagte, letztlich nur Gegenstände, von denen irgendwann der Lack abblättert. Das wahre Gold ist die Arbeit, und weiter arbeiten zu können ist für mich der größte Preis.