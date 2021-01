«111 fantastische Freizeithelden!»: Erfolg in Sat.1 bleibt aus

Quotennews

Auch ProSieben tat sich mit den Komödien «How to Party with Mom» und «Der Knastcoach» schwer. Besser schlug sich da «Forest Gump» bei Kabel Eins.



Sat.1 hatte miteine weitere Rankingshow im Programm. «111 komische Kindsköpfe» überzeugte eine Woche zuvor nur 1,23 Millionen Fernsehende. Dies entsprach einer mauen Quote von 3,8 Prozent. Mit mäßigen 5,8 Prozent Marktanteil sah es bei 0,52 Millionen Umworbenen nicht viel besser aus. Diese Woche schalteten immerhin 1,31 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil von 3,9 Prozent ließ weiterhin zu wünschen übrig. Zudem fielen die 0,42 Millionen Jüngeren auf niedrige 4,6 Prozent zurück. Noch schlechter lief dann. 0,58 und 0,20 Millionen jüngere Fernsehende reichten nur für magere Quoten von 2,8 sowie 3,5 Prozent.ProSieben versuchte sein Glück mit der Komödie «How to Party with Mom» ► . 1,20 Millionen Filmfans bedeuteten eine passable Quote von 3,7 Prozent. Bei den 0,67 Millionen Werberelevanten verbuchte der Sender akzeptable 7,4 Prozent Marktanteil. Mitsank die Reichweite auf 0,53 Millionen Menschen. Übrig blieb eine maue Sehbeteiligung von 3,0 Prozent. Über ein schwaches Ergebnis von 6,0 Prozent kam man auch in der Zielgruppe nicht hinaus.lag bei Kabel Eins mit 3,5 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Folglich saßen hier 1,06 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Bei den 0,51 Millionen Umworbenen generierte der Sender sogar eine sehr gute Quote von 6,0 Prozent. Der Abenteuerfilmfiel hingegen wieder auf 0,26 Millionen Zuschauern zurück, was nur mäßigen 2,4 Prozent glich. Auch bei den 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen musste sich der Sender mit niedrigen 3,3 Prozent Marktanteil zufriedengeben.