«Strike»: J.K.-Rowling-Serie im März mit zweiter Staffel bei Sky

Die erste Staffel steht in der Zwischenzeit bei Sky Ticket zum Abruf bereit.

Am 12. und 19. März jeweils um 20:15 Uhr ist die zweite Staffel der Detektiv-Seriebei Sky Atlantic im Programm – wahlweise auf Deutsch oder in der englischen Originalsprache. Zudem stehen die vier Teile bei Sky Ticket und über Sky Q zum Abruf bereit. Die vier Ausgaben werden an den beiden Ausstrahlungsterminen jeweils in Doppelfolgen zu sehen sein. verfügbar. Auch die erste Staffel mit acht Episoden ist auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.Die Serie basiert auf der dreiteiligen Romanreihe der «Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling, die ihre Bücher unter dem Pseudonym Robert Galbraith herausbrachte. In den je 60-minütigen Folgen übernimmt Tom Burke die Hauptrolle des eigenwilligen Londoner Privatdetektivs Cormoran Strike. Neben ihm stehen unter anderem auch Holliday Grainger, Kerr Logan und Sophie Colquhou vor der Kamera. Neben Serienschöpferin Rowling fungieren Neil Blair, Ruth Kenley-Letts und Elisabeth Kilgarriff als ausführende Produzenten. Susan Tully führte Regie.Die Krimiserie folgt einem Kriegsveteranen, der zum Privatdetektiv wird und von einem winzigen Büro in der Londoner Denmark Street aus operiert. Obwohl er sowohl physisch als auch psychisch verwundet ist, erweisen sich sein einzigartiger Einblick und sein Hintergrund als Ermittler der Militärpolizei als entscheidend bei der Lösung komplexer Verbrechen, die die Polizei vor ein Rätsel gestellt haben.