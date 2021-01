Die Prüfung Deutschlands  in der großen RTL-Liveshow «Zeugnis für Deutschland»

TV-News

Geprüft wird Deutschland in sechs Haupt- und drei Nebenfächern: Sicherheit, Gesundheit, Umwelt, Urlaub, Bildung, Miteinander sowie Nationalmannschaft, Corona und unser Selbstbild.

In der großen Live-Showmit Moderatorin Barbara Schöneberger benoten Prominente im Studio und die Zuschauer zuhause ihr Heimatland. Am Ende wird sich zeigen, ob Deutschland nach eigenem Empfinden eine Vorzeigenation oder die Versetzung gefährdet ist? Neben Moderator Günther Jauch, Ex-Tageschau-Sprecher Jan Hofer und Moderator und Comedian Thomas Hermanns sitzen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, Comedian Ilka Bessin und Comedian Oliver Pocher im Promipanel.Jeweils einer von ihnen präsentiert zunächst im Nachrichtenstil die Fakten zu einem "Fach". Um diese möglichst objektiv zu beleuchten, werden dazu sowohl gute (in einem weißen Studio) als auch schlechte Nachrichten (in einem schwarzen Studio) präsentiert. Gemeinsam diskutieren die Prominenten dann die Fakten zu den jeweiligen Themengebieten, tauschen persönliche Eindrücke und Erfahrungen aus. Am Ende vergeben sie eine Note – von sehr gut bis ungenügend (1 bis 6). Die Zuschauer zuhause können mittels eines Votingtools auf der RTL-Webseite mitmachen und ihre ganz persönliche Zeugnisnote für Deutschland vergeben.Vorab haben einige Prominenten aus dem Showpanel schon eine Prognose für unsere Gesamtnote gewagt. Während Jan Hofer glaubt, "Deutschland wird gut abschneiden, weil wir im Vergleich zu anderen Ländern einfach besser organisiert und disziplinierter sind", ist Thomas Herrmanns nicht so optimistisch. Er glaubt eher an ein "Befriedigend". Und Günther Jauch meint: "Das ist schwer zu sagen. Wir werden das in unserem Panel in der Show sicher streitig diskutieren und dann unser Votum abgeben. Das könnte auch auf Überraschungen hinauslaufen."