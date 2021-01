«Dschungelshow»: Hürth verliert in der Zielgruppe weiter Zuschauer

Quotennews

Auch «Deutschland sucht den Superstar» hat mit der Wendler-Aktion viele Zuschauer eingebüßt.

Die Kölner Fernsehstation RTL startete am Dienstag um 20.30 Uhr mit einer neuen zweistündigen-Ausgabe in den Abend. Nur noch 2,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein und verhalfen der Unterhaltungsshow zu 8,3 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erreichte die Sendung mit Dieter Bohlen 1,13 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf unterdurchschnittliche 11,3 Prozent.«Deutschland sucht den Superstar» startete vor drei Wochen nur mit 3,25 Millionen Zuschauer, am vergangenen Samstag fuhr man schon deutlich bessere 4,01 Millionen Zuschauer ein. Viele Zuschauer waren im Vorfeld verwirrt, dass Michael Wendler ohne Erklärung der Produktionshintergründe frei agieren konnte. In den weiteren Episoden wurde Wendler dann eher unfreiwillig komisch aus der Sendung geschnitten. RTL hat sich bei dem Premiumprodukt nicht gerade mit Ruhm bekleckert.erreichte um 20.15 Uhr 3,22 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sicherte man sich mit 1,32 Millionen 12,9 Prozent Marktanteil. Am Vorabend kam die reguläre Ausgabe auf 1,34 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 21,1 Prozent Marktanteil reichten. Insgesamt wurden 4,68 Millionen Zuschauer ermittelt.Um 22.15 Uhr ging das nächste Sorgenkind auf Sendung:verlor in den ersten Tagen fast täglich an Zuschauern. Die Sendung ist mit über vier Millionen Zuschauern am Freitag gestartet, am Montagabend waren nur noch 2,22 Millionen Zuschauer dabei. Am Dienstag hielt man den Wert von 2,22 Millionen Zuschauer, allerdings sank der Marktanteil auf 11,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich das Format 0,90 Millionen Zuschauer und 16,7 Prozent.