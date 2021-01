Planänderung bei ProSieben: Amtseinführung mit neuer Startzeit und neuen Experten

TV-News

Erst am Montag gab der Unterföhringer Sender bekannt, dass die Amtseinführung von Joe Biden live begleitet werden soll. Nun haben sich die Pläne etwas verändert.

Am Montag hieß es noch, dass die Live-Übertragung zur Amtseinführung des neugewählten 46. Präsidenten der USA Joe Biden ab 17:45 Uhr starten würde, nun wurden die Pläne geändert. So beginnt die Sendung 20 Minuten früher um 17:25 Uhr. ProSieben machte allerdings keine Angaben, welche Auswirkungen das auf das Magazinhaben wird, das für gewöhnlich zwischen 17:00 und 18:00 Uhr im Programmplan steht. Mit der zunächst angesetzten 17:45-Uhr-Sendung wurde die Sendezeit eine Viertelstunde gekürzt, wie aus dem sendereigenen Programm zu entnehmen war.Die Uhrzeit ist jedoch nicht die einzige Änderung im Ablauf des. Auch der angekündigte Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität in Frankfurt Professor Simon Wendt wird aus privaten Gründen nicht an der Sendung teilnehmen können. Ersatz wurde jedoch bereits angekündigt: Andrea Rotter, Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik der Hanns-Seidel-Stiftung, wird im Studio sein. Aus Berlin zugeschaltet wird Dr. Andreas Etges vom Amerika-Institut der LMU München.Weiterhin geplant sind Beiträge von Thomas Hayo, der im Studio zu Gast sein wird. Er ist in den vergangenen Monaten mit der Kamera durch die USA gereist und hat US-Bürger interviewt. Dabei hat er hautnah erfahren, wie gespalten die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Die Moderation übernehmen Viviane Geppert und Steven Gätjen.