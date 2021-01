«Promi Shopping Queen» bei VOX mit enttäuschenden Quoten

Quotennews

Deutlich besser schlugen sich die beiden NFL-Spiele bei ProSieben.



Passend zum Motto „Shine on“ mussten sich Fernsehmoderatorin Melissa Khalaj, Bachelorette Nadine Klein und Sängerin Senna Gamour am gestrigen Abend beiein Outfit zusammenstellen. Wie immer kommentierte Guido Maria Kretschmer die Jagd nach dem perfekten Look. Doch das Format bei VOX erhielt nur wenig Aufmerksamkeit. Mehr als 0,59 Millionen Zuschauer schalteten nicht ein. Dies bedeutete einen mickrigen Marktanteil von 2,0 Prozent. Auch bei den 0,29 Millionen Umworbenen war nur eine enttäuschende Quote von 3,3 Prozent möglich.Zur Primetime bei ProSieben traten beidie Cleveland Browns im dritten Spiel der Divisional Round gegen die Kansas City Chiefs an. Ab 20.45 Uhr schauten 1,04 Millionen Fernsehende zu. Dies glich einer mauen Sehbeteiligung von 2,9 Prozent. 0,77 Millionen Jüngere holten sich annehmbare 7,5 Prozent Marktanteil. Um 21.30 Uhr war die Reichweite auf 1,21 Millionen Interessenten gestiegen. Nun sicherte sich der Sender solide 4,0 Prozent. Zudem erreichten die 0,89 Millionen Werberelevanten einen guten Marktanteil von 10,1 Prozent. Kurz vor Mitternacht lag die Zuschauerzahl bei 1,03 und 0,76 Millionen Jüngeren. Somit hob sich die Quote auf starke 7,2 sowie 17,4 Prozent.Ab 0.30 Uhr trafen schließlich die Tampa Bay Buccaneers auf die New Orleans Saints. Zu Beginn der Partie saßen noch 0,59 Millionen Sportbegeisterte vor dem Bildschirm. Der Sender freute sich über einen herausragenden Marktanteil von 8,9 Prozent. Auch bei den 0,44 Millionen Umworbenen waren sehr starke 21,0 Prozent sicher. Gegen 2.30 Uhr waren noch immer 0,31 Millionen Fernsehende am Spiel interessiert. Die Quote kletterte weiter auf 9,6 Prozent. In der Zielgruppe freute sich ProSieben über einen ausgezeichneten Marktanteil von 22,6 Prozent.