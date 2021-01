Abwärtstrend bei «Die große Dschungelshow» noch nicht gestoppt

Quotennews

Das Ersatz-Dschungelcamp verlor weiter an Zuschauern. Zuvor überzeigte der Horrorfilm «Die Mumie». Auch Sat.1 und RTLZWEI versuchten ihr Glück mit Filmen.



Nach einem überzeugenden Start derwaren am Samstagabend noch starke Quoten von 14,5 sowie 22,0 Prozent in der Zielgruppe möglich. Mit der dritten Ausgabe sank die Reichweite bei RTL weiter. Es schalteten am gestrigen Abend noch 2,40 Millionen Fernsehende ein, was einem guten Marktanteil von 11,8 Prozent glich. Bei den 1,03 Millionen Umworbenen kam eine hohe Quote von 17,2 Prozent zustande. Zuvor lief der Horrorfilmvor 3,37 Millionen und 1,53 Millionen jüngeren Filmfans. Hier wurden gute Sehbeteiligungen von 9,7 sowie 15,6 Prozent gemessenSat.1 hatte die Komödieim Programm und bewegte damit 1,83 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Der Sender erzielte einen soliden Marktanteil von 5,5 Prozent. Besser lief es in der Zielgruppe, wo sich 0,98 Millionen Werberelevante starke 10,2 Prozent sicherten. Mit dem Thrillerverkleinerte sich das Publikum auf 0,56 Millionen Menschen. Dies reichte nur noch für eine maue Sehbeteiligung von 4,3 Prozent. Auch bei den 0,20 Millionen Jüngeren waren niedrige 5,2 Prozent das Ergebnis.Am schwächsten fiel jedoch der Filmabend bei RTLZWEI aus. Die Thrillerkomödiestartete mit nur 0,52 Millionen Filmfans bereits schlecht in den Abend. Das Resultat waren ernüchternde 1,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren ebenfalls nur miserable 2,7 Prozent möglich. Der Actionfilm «Criminal Squad» steigerte sich ab 22.35 Uhr auf annehmbare Werte von 2,3 sowie 3,3 Prozent.