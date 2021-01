«Die Chefin» und «SOKO Leipzig» starten stark in den Abend

Quotennews

Am späteren Abend war das ZDF mit «Aufgeklärt» und «aspekte» jedoch deutlich weniger erfolgreich.



Wie gewohnt legte die Krimiserieeinen gelungenen Start in den ZDF-Fernsehabend hin. Mit einer Reichweite von 6,35 Millionen Menschen musste sich das Programm allein gegenüber der «Tagesschau» geschlagen geben. Die Zuschauerzahl spiegelte sich in einem starken Marktanteil von 17,9 Prozent wider. 0,75 Millionen Jüngeren lieferten ebenfalls eine gute Quote von 7,9 Prozent ab.machte stark weiter und hielt noch 5,33 Millionen Krimifans vor dem Bildschirm. Dies glich einer Quote von 15,5 Prozent. Auch bei den 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte der Sender ein überdurchschnittliches Ergebnis von 7,4 Prozent. Zumab 22.00 Uhr verkleinerte sich das Publikum auf 3,90 Millionen Menschen. Übrig blieben somit noch solide 12,5 Prozent Marktanteil. 0,63 Millionen jüngere Interessenten erzielten eine gute Sehbeteiligung von 6,8 Prozent.Für die Dokublieben schließlich nur noch 1,68 und 0,32 Millionen jüngere Fernsehende auf dem Sender. Somit kam das ZDF nicht mehr über maue Werte von 6,8 sowie 4,2 Prozent hinaus. Besonders schwach lief im Anschluss das Kulturmagazin. Bei insgesamt 0,63 Millionen Zuschauern stürzte der Marktanteil auf miese 3,4 Prozent. Doch auch bei den 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen war nicht mehr als eine mickrige Quote von 2,5 Prozent möglich.