Der Mystery März bei History

TV-News

Den gesamten März widmet sich History lang in Sonderprogrammierungen den Themen Mystery und Paranormal.

Die Sonderprogrammierung „Mystery März“ zeigt über einen Zeitraum von einem Monat verschiedene ausgewählte Formate mit Mystery- und Paranormal-Inhalten, teils in exklusiver deutscher Erstausstrahlung. Wöchentlicher Sendetermin ist jeweils am Wochenende, sowie dienstags und mittwochs, immer zur Primetime.In sechs einstündigen Episoden greift das Format «How the World Ends – Anleitung zur Apokalypse» pro Folge ein Szenario zum Ende der Welt auf, beleuchtet dessen Ursprung und skizziert den Ablauf des angenommenen Weltuntergangs. Dabei hinterfragen Experten kritisch, ob und inwieweit die unterschiedlichen Apokalypsen realistisch sind. Einerseits kommen so Menschen zu Wort, die selbst an die beschriebenen Weltuntergänge glauben, andererseits sprechen auch solche über ihre Erlebnisse, die bereits vergeblich auf das Eintreten einer Vorhersage warteten. Letztere beleuchten besonders die manchmal fragwürdigen Motive und Interessen derjenigen, die Apokalypsen prophezeien.Zudem zeigt History die zweite Staffel von «Unidentified – Die wahren X-Akten». Die acht Episoden der neuen Staffel untersuchen die Faktenlage hinter dem UFO-Phänomen. Ein weiteres Programm im Rahmen der Sonderprogrammierung ist «The UnXplained mit William Shatner». Das Doku-Format mit «Captain Kirk»-Darsteller Shatner beleuchtet vermeintlich unerklärliche Phänomene vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und Experten-Meinungen.«How the World Ends – Anleitung zur Apokalypse»(Ab Dienstag, 2. März, wöchentlich ab 21:05 Uhr, insgesamt sechs Episoden)«Unidentified – Die wahren X-Akten»(Ab Samstag, 6. März, zweiten Staffel, wöchentlich in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr)«The UnXplained mit William Shatner»(Am Sonntag, 7. März, ab 20:15 Uhr, drei Episoden, dann wöchentlich in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr)«Terra X»(Ab 2. März jeden Dienstag ab 22:55 Uhr in Doppelfolgen)«Yamashitas Gold - Der Fluch des Pazifiks»(Ab 3. März, jeden Mittwoch drei Folgen ab 20:15 Uhr)«Shipwreck Secrets – Geheimnis in der Tiefe»(Ab Samstag, 6. März, wöchentlich ab 23:35 in Doppelfolgen)«Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene»(Ab Dienstag, 9. März, 12. Staffel, wöchentlich eine Folge ab 20:15 Uhr)