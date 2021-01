Ridley Scott verkauft Napoleon-Epos an Apple

US-Fernsehen

Der Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix wird in dem Drama den französischen Kaiser spielen.

Der bekannte und beliebte Regisseur und Produzent Ridley Scott hat seinen Filman die Apple Studios verkauft. Joaquin Phoenix, der vor Kurzem für seine Rolle in «Joker» ► einen Oscar einheimste, wird den französischen Kaiser spielen, dem nachgesagt wird, ein militärisches Genie gewesen zu sein.Scott hat bereits mit seinem Spielfilmdebüt «The Duellists» im Jahre 1977 die Geschichte der Rivalität zwischen einem Bonapartisten und einem französischen Soldaten erzählt. Zurück zu «Kitbag»: Das Drehbuch übernahm David Scarpo, der zuletzt an dem Film «All the Money in the World» ► schrieb.Der Film wird "einen Blick auf Napoleons Ursprünge und seinen schnellen, rücksichtslosen Aufstieg zum Kaiser bieten, betrachtet durch das Prisma seiner süchtig machenden und oft unbeständigen Beziehung zu seiner Frau und einzigen wahren Liebe, Josephine."